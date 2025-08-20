Türkiye’nin vergi rekortmenleri açıklandı

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2024 vergilendirme dönemine ilişkin yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannamelerinin değerlendirilmesinin ardından, Türkiye genelinde en fazla vergi beyan eden 100 mükellefi açıkladı.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın açıklamasında Türkiye genelinde 2024 vergilendirme dönemi yıllık gelir vergisi beyannamelerine ilişkin olarak, 5 milyon 132 bin 895 mükellef tarafından yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmiştir. Verilen yıllık gelir vergisi beyannameleri ile 1 trilyon 407 milyar 889 milyon 486 bin 11 TL matrah beyan edilmiş ve beyan edilen bu tutar üzerinden 418 milyar 465 milyon 820 bin 799 TL gelir vergisi tahakkuk ettirilmiştir.” denildi.

EN ÇOK VERGİ BEYAN EDEN İLLER

Türkiye geneli gelir vergisi mükelleflerinden en fazla vergi tahakkuk ettirilen ilk 100 mükellefin illere göre dağılımı da açıklandı. Buna göre; İstanbul’dan 75, Ankara’dan 10, İzmir’den 6, Gaziantep’ten 5, Eskişehir’den 2, Bursa’dan 1 ve Karabük’ten 1 mükellef listeye girdi.

ZİRVEDE SELÇUK BAYRAKTAR VAR

Yapılan açıklamaya göre, bu yılın gelir vergisi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu. 2023 yılında üçüncü sırada bulunan iş insanı Mustafa Rahmi Koç, bu yıl bir basamak gerileyerek dördüncü sıraya yerleşti. Listenin en merak edilen ismi ise üçüncü sırada yer alan mükellef oldu. Gelir İdaresi Başkanlığı, bu ismi kamuoyuna açıklamadı.

İSTANBUL İLK SIRADA

2024 yılı beyannamelerine göre İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde beyanname veren mükellef sayısı, matrah tutarları ve tahakkuk eden gelir vergisi tutarları da kamuoyu ile paylaşıldı.

İstanbul’da 1 milyon 441 bin 116 mükellef tarafından verilen beyannamelerle 691 milyar 809 milyon 963 bin 140 TL matrah beyan edildi. Bu tutar üzerinden 224 milyar 102 milyon 850 bin 743 TL gelir vergisi tahakkuk ettirildi. İstanbul’un Türkiye geneli tahakkuk eden gelir vergisi içindeki payı yüzde 53,55 olarak gerçekleşti.

Ankara’da 471 bin 863 mükellef tarafından 135 milyar 242 milyon 54 bin 613 TL matrah beyan edilirken, 39 milyar 96 milyon 155 bin 743 TL gelir vergisi tahakkuk ettirildi.

İzmir’de ise 393 bin 19 mükellef 99 milyar 167 milyon 778 bin 347 TL matrah beyanında bulundu. Bu rakam üzerinden 28 milyar 568 milyon 574 bin 675 TL gelir vergisi hesaplandı.