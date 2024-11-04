Erdoğan, Türk Devletleri Zirvesi'ne katılmak üzere Kırgızistan'a hareket etti

Erdoğan, "CAN" uçağıyla saat 13.20'de Atatürk Havalimanı'ndan Kırgızistan'a hareket etti. Zirvenin ana teması “Türk Dünyasının Güçlendirilmesi: Ekonomik Entegrasyon, Sürdürülebilir Kalkınma, Dijital Gelecek ve Herkes İçin Güvenlik” olarak belirlendi. Ziyaret kapsamında Erdoğan'ın Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan yetkileriyle ikili görüşmeler yapılması planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı İstanbul Valisi Davut Gül ve diğer resmi askeri törenlerle uğurladı.

Erdoğan'ın bu ziyareti eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile katılacak.