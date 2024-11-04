Yeni yıl ehliyet harçlarına zam geliyor! İşte 2025 ücretleri

4 Kasım 2024 tarihinde açıklanan ekim ayı enflasyon oranlarıyla birlikte, 12 aylık ortalama ÜFE oranı yüzde 43,93 olarak belirlendi. Bu artışla beraber, başta ehliyet harcı olmak üzere birçok kamu hizmetinin harç ücretlerinde yükselme bekleniyor.

2024 yılında 3.945 TL olan B sınıfı ehliyet harcı, 2025 yılının Ocak ayı itibarıyla yüzde 43,93 oranında artarak 5.678 TL’ye çıkması öngörülüyor. Ancak nihai tutarın kesinleşmesi için 2025 Ocak ayında Resmi Gazete’de yayımlanması bekleniyor.

2025'te A Sınıfı Ehliyet Harcı Ne Kadar Olacak?

2025 yılı için güncel ehliyet harçları ve tüm detaylar Ocak ayında Resmi Gazete'de yayımlanacak.