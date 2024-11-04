Şarkıcı Linet'e hırsızlık şoku! Tüm evi...

Linet, "Olay, çok kısa bir süre önce Türk adaletine intikal etti. Güzel bir sonuç alacağımıza inanıyorum," şeklinde konuştu. Önceki gün gazetecilerle sohbet ederken yaşadığı olayı paylaşan Linet, evinin yardımcısı tarafından soyulduğunu belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

"Maddi manevi hırsız çok sinirimizi bozar. İnsanın evine, mahremine, gerçekten inandığın destek olmak istediğin insanlar, çalışanlar dahi olsa... Çok kısa bir zaman önce Türk adaletine intikal etti. Güzel bir sonuç alacağız. Bundan sonra yüzde yüz güvenmeyeceğiz tabii ki. Gözümüzün her şeyin üstünde olması gerekiyor."