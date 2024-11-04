Bakan Şimşek’ten Ekim enflasyonu yorumu

Bakan Şimşek, "Özellikle geriye dönük fiyatlama davranışının yüksek olduğu kira ve eğitim grubunda yıllık artışlar enflasyondaki düşüşü sınırlandırıyor." ifadesini kullandı. Ayrıca, enflasyon oranının gelişiminin, hizmet sektöründeki enflasyonun dağılımının kırılması açısından kritik öneme sahip olduğunu belirtti.

Geçtiğimiz hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayımlanan ankete göre, kapasite enflasyon miktarında 4,4 puanlık bir azalma belirlendi.

Bakan Şimşek'in açıklaması şöyle:

Bakan Şimşek, enflasyon beklentilerinin gerilemesinin hizmet enflasyonundaki ataletin kırılması için önemli olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz hafta açıklanan TCMB anketine göre, halkın enflasyon beklentisi 4,4 puan azalmıştı.

Bakan Şimşek'in açıklaması şöyle;

"Ekimde yıllık enflasyon mayısa göre 26,9 puan gerileyerek yüzde 48,6 oldu. Temel mallarda yıllık fiyat artışı yüzde 28,5, ataletin yüksek olduğu hizmetlerde ise yüzde 69,8 gerçekleşti. Özellikle geriye dönük fiyatlama davranışının yüksek olduğu kira ve eğitim grubunda yıllık artışlar enflasyondaki düşüşü sınırlandırıyor.

Katılıkların giderilmesi zaman alıyor ancak bu konudaki gelişmeler olumlu. Ekimde 12 aylık enflasyon beklentilerinin tüm kesimlerde son iki buçuk yılın en düşük seviyesine gerilemesi hizmet enflasyonundaki ataletin kırılması için önemli."