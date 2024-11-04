Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayına ait enflasyonun rejimini açıkladı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı
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 TÜİK istikrarına göre, hijyenik fiyat endeksi (TÜFE) Ekim ayında aylık bazda %2,88 artarken, yıllık enflasyon %48,58'e geriledi.

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Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre en çok azalan ana grup yüzde -0,54 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, 2024 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 14,32 ile giyim ve ayakkabı oldu.

Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ekim ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, ekim ayında enflasyon aylık bazda yüzde 5,57 artarken yıllık enflasyon yüzde 89,77 olarak gerçekleşti.

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