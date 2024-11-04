Akaryakıtta son durum: Bugünkü benzin ve motorin fiyatları!

Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki dalgalanmalara bağlı olarak akaryakıt fiyatları değişkenlik gösterirken, güncel fiyatlar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, bugün akaryakıt fiyatları ne durumda?

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Akaryakıtta son durum: Bugünkü benzin ve motorin fiyatları!
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İşte 4 Kasım 2024 tarihli benzin ve motorin fiyatları! Benzin ve motorine kısa süre önce zam yapılmıştı.

Araç sahipleri yola çıkmadan önce fiyatları kontrol ederek benzin ve motorin için ne kadar ödeyeceklerini öğrenmek istiyorlar.

BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM GELDİ

Bugünden itibaren geçerli olmak üzere, benzin grubuna 1,87 TL, motorin grubuna ise 1,65 TL indirim yapıldı.

BU KEZ ZAM GELDİ

25 Ekim Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorinin litre fiyatına yaklaşık 1 TL zam yapıldı.

4 KASIM 2024 AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası Akaryakıt Fiyatları

Benzin fiyatı: 44,56 TL
Motorin litre fiyatı: 43,23 TL
LPG litre fiyatı: 22,94 TL
İstanbul Anadolu Yakası Akaryakıt Fiyatları

Benzin fiyatı: 44,45 TL
Motorin litre fiyatı: 43,16 TL
LPG litre fiyatı: 22,39 TL

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