Murat Demirbaş’ın yönetiminde “Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz” Ankara'da!

Kobalt Sanat Tiyatrosu oyuncuları Ankara Yılmaz Güney Sahnesi'nde Aziz Nesin'in "Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz" adlı ölümsüz eserini sahneye taşıdı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Murat Demirbaş’ın yönetiminde “Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz” Ankara'da!
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Kobalt Sanat Tiyatrosu oyuncuları Ankara Yılmaz Güney Sahnesi'nde Aziz Nesin'in "Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz" adlı ölümsüz eserini sahneye taşıdı. Murat Demirbaş’ın yönettiği komedi oyunu Ankaralı izleyicinin beğenisini kazandı.

Murat Demirbaş’ın yönetiminde “Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz” Ankara'da! - Resim : 1

Ankara Yılmaz Güney Sahnesinde Kobalt Sanat Tiyatrosu oyuncuları "Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz" adlı tiyatro oyununu sahneledi.

Aziz Nesin'in ölümsüz eseri "Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz" aynı isimle sahneye uyarlanırken oyunun yönetmenliğini Murat Demirbaş üstlendi.

Oyuna Ankaralı izleyicinin ilgisi yoğun oldu.

Ulusal Kanal'a konuşan oyunun yönetmeni Murat Demirbaş oyun hakkında bilgiler verdi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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