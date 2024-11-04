Dünya Gençler Boks Şampiyonası’nda Kadın Milli Takımı rüzgarı: 5 madalya birden!

Karadağ’ın Budva şehrinde düzenlenen Dünya Gençler Boks Şampiyonası’nda milli sporcularımız 6 madalya kazandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Dünya Gençler Boks Şampiyonası’nda Kadın Milli Takımı rüzgarı: 5 madalya birden!
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Karadağ’ın Budva şehrinde düzenlenen Dünya Gençler Boks Şampiyonası’nda milli sporcularımız 6 madalya kazandı. 23 Ekim'de başlayan turnuvada Türkiye, kadınlarda 5, erkeklerde 1 madalya ile şampiyonayı tamamladı.

Türkiye Kadın Milli Takımı; +81 kiloda Havvanur Kethüda ile 1 altın madalya, 57 kiloda Pınar Benek ve 70 kiloda Yoncagül Yılmaz ile 2 gümüş madalya, 75 kiloda Dilara Sak ve 81 kiloda Sudenur Aslan ile de 2 bronz madalya kazandı.

Erkek Milli Takımı ise 71 kiloda Alperen Yılmaz ile 1 bronz madalyanın sahibi oldu.

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