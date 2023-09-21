Erdoğan ve Miçotakis'ten kritik görüşme!

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New-York’ta bulunan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkevinde Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir araya geldi.

Basına kapalı yapılan görüşmeye, Dışişleri Bakanları Hakan Fidan ve Yorgo Gerapetritis de katıldı.

Görüşmeye ilişkin açıklama İletişim Başkanlığı’ndan geldi. Buna göre, iki lider, Türkiye-Yunanistan ilişkilerindeki olumlu havayı muhafaza etme kararlılıklarını teyit etti. Bu kapsamda Dışişleri Bakanları, üzerinde mutabık kalınan yol haritasının ileriye götürülmesi için eş güdümü sürdürmekle görevlendirildi.

Açıklamada, Ekim ve Kasım aylarında Dışişleri Bakan Yardımcıları düzeyinde Güven Arttırıcı Önlemler toplantılarının yapılacağı, ayrıca 7 Aralık'ta Selanik'te Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyi toplantısının hayata geçirilececeği bildirildi.

Erdoğan – Miçotakis görüşmesinde göç konusunun ele alınması için birlikte çalışma konusunda anlaşma sağlandı.

Bölgesel ve uluslararası sorunlar hakkında görüş alışverişinde bulunan iki lider, Akdeniz’de yaşanan doğal afetler ve iklim krizi konularını ele aldı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan da Miçotakis ile görüşmesine ilişkin yaptığı paylaşımda, “görüşme ülkemiz ve bölgemiz için hayırlara vesile olsun.” İfadelerini kullandı.