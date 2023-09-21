Erdoğan ve Miçotakis'ten kritik görüşme!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York’ta Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüştü. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, görüşmede iki liderin, Türkiye-Yunanistan ilişkilerindeki olumlu havayı muhafaza etme kararlılığında oldukları belirtildi.

Erdoğan ve Miçotakis'ten kritik görüşme!
Son Güncelleme:

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New-York’ta bulunan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkevinde Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir araya geldi.

Basına kapalı yapılan görüşmeye, Dışişleri Bakanları Hakan Fidan ve Yorgo Gerapetritis de katıldı.

Görüşmeye ilişkin açıklama İletişim Başkanlığı’ndan geldi. Buna göre, iki lider, Türkiye-Yunanistan ilişkilerindeki olumlu havayı muhafaza etme kararlılıklarını teyit etti. Bu kapsamda Dışişleri Bakanları, üzerinde mutabık kalınan yol haritasının ileriye götürülmesi için eş güdümü sürdürmekle görevlendirildi.

Açıklamada, Ekim ve Kasım aylarında Dışişleri Bakan Yardımcıları düzeyinde Güven Arttırıcı Önlemler toplantılarının yapılacağı, ayrıca 7 Aralık'ta Selanik'te Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyi toplantısının hayata geçirilececeği bildirildi.

Erdoğan – Miçotakis görüşmesinde göç konusunun ele alınması için birlikte çalışma konusunda anlaşma sağlandı.

Bölgesel ve uluslararası sorunlar hakkında görüş alışverişinde bulunan iki lider, Akdeniz’de yaşanan doğal afetler ve iklim krizi konularını ele aldı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan da Miçotakis ile görüşmesine ilişkin yaptığı paylaşımda, “görüşme ülkemiz ve bölgemiz için hayırlara vesile olsun.” İfadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yoğun diplomasi trafiği! Güney Afrika liderini kabul ettiCumhurbaşkanı Erdoğan'dan yoğun diplomasi trafiği! Güney Afrika liderini kabul ettiDış Politika

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# türkiye # yunanistan # erdoğan # miçotakis
Çok Okunanlar
8 ilçede sular akmayacak! İSKİ duyurdu: İşte İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler
8 ilçede sular akmayacak! İSKİ duyurdu: İşte İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler
İşte Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri! TÜİK açıkladı!
İşte Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri! TÜİK açıkladı!
21 Eylül 2023 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
21 Eylül 2023 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!
O ilçelerde elektrik kesilecek! BEDAŞ duyurdu: 21 Eylül'de İstanbul'da elektriğin kesileceği ilçeler
O ilçelerde elektrik kesilecek! BEDAŞ duyurdu: 21 Eylül'de İstanbul'da elektriğin kesileceği ilçeler
Öne Çıkanlar Erdoğan ve Hakan Fidan Türk–Amerikan İş Konseyi yemeğine gidiyor #erdoğan #hakanfidan #haber #keşfet Erdoğan ve Hakan Fidan Türk–Amerikan İş Konseyi yemeğine gidiyor #erdoğan #hakanfidan #haber #keşfet Türkiye'ye ilk kez cep telefonu ne zaman geldi? Türkiye'ye ilk kez cep telefonu ne zaman geldi?