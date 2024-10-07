Erdoğan ve Putin’den stratejik görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede Putin'in doğum gününü kutladı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Erdoğan ve Putin’den stratejik görüşme
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede Rus lider Putin'in doğum gününü kutladı.

Kremlin'den yapılan açıklamada, "Her iki lider de iki ülke ilişkilerinin daha da geliştirilmesi konusunda mutabık kaldı. Liderler Kazan’daki BRICS zirvesinde görüşeceklerini teyit ettiler" denildi

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