Tahran'da Aksa Tufanı etkinliği

Aksa Tufanı'nın birinci yıl dönümünde İran'da bir dizi etkinlik düzenlendi. Öne çıkan etkinlik Filistin ve Lübnan halkıyla dayanışma için düzenlenen konferans oldu. Konferansta İsrail ve ABD ile mücadelede kararlılık mesajları verildi.

Gürkan Demir Gürkan Demir
Tahran'da Aksa Tufanı etkinliği
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7 Ekim Aksa Tufanı Operasyonunun birinci yıl dönümünde İran'ın başkenti Tahran'da Filistin ve Lübnan halkıyla dayanışma konferansı düzenlendi. 

Uluslararası Konferans Salonunda düzenlenen etkinlikte İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf katılımcılara hitap etti. Kalibaf, İsrail'in hedeflerine ulaşamadığını söyledi.

- Siyonist rejim Gazze'yi birkaç gün içinde fethedeceğini sanıyordu ancak Aksa Tufanı Operasyonundan bir yıl sonra Gazze'yi fethedememekle kalmadı, bu operasyonun yıl dönümünde de Gazze'den Tel Aviv'e roketler atıldı. Bu cani rejimin varoluş felsefesi tehlikeye girmiş, bu 70 yıl boyunca kurduğu askeri doktrinin tamamından tavizler vermistir.
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