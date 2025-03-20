Erdoğan ve Trump arasında sıcak temas: Türkiye’nin ABD ilişkileri nasıl şekillenecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasındaki görüşmenin detayları gün yüzüne çıkmaya başladı. Ulusal Kanal, Türkiye-ABD ilişkilerini ilgilendiren bu önemli görüşmeyle ilgili, Ankara kulislerinde konuşulanlara ulaştı.

Ankara, liderden lidere yapılan görüşmelerin krizleri önleyebilmek adına kritik öneme sahip olduğunu vurguluyor. Bu yaklaşım, doğrudan muhatapla görüşmenin gerekliliği üzerinde duruluyor.

Trump'ın seçilmesinin ardından yeni dönemde, doğru bir diyalogla CAATSA yaptırımlarının kaldırılması, F-16 tedarik sürecinin tamamlanması ve F-35 programına Türkiye'nin yeniden katılımı gibi konularda somut adımların atılması bekleniyor.

Görüşme sırasında, Suriye'nin durumu da gündeme geldi. Trump’ın ilk döneminde Suriye’den asker çekme kararı hayata geçmemişti, ancak yeni dönemde daha iyimser bir ortam söz konusu.

Ankara, Yeni Suriye yönetimi ile terör örgütü SDG arasında yapılacak anlaşmayı stratejik bir fırsat olarak değerlendiriyor. SDG’nin, Suriye ordusuna tam entegrasyonuna ABD'nin itiraz etmeyeceği düşünülüyor. Ayrıca, SDG'nin eskisi gibi ABD desteği almadığı için, bu entegrasyon yoluna girdiği de değerlendirmeler arasında.

Bazı uluslararası medya organlarında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nisan ayında ABD'ye gideceği yönünde haberler yer almıştı. Ancak, bu iddialar henüz teyit edilmedi.

Diğer yandan, Rusya-Ukrayna savaşı ve bölgedeki gelişmelerle ilgili atılacak adımlar da ikili görüşmede ele alındı. Bu kapsamda, Erdoğan ve Putin arasında birkaç gün içinde bir telefon görüşmesi yapılması planlanıyor.