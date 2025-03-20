Orban’dan Brüksel’e sert mesaj: bu gidişle Avrupa parçalanacak!

ABD’nin güvenlik desteğini geri çekmesiyle Avrupa’nın geleceği konusunda tartışmalar derinleşirken, Orban, Avrupa Birliği'nin ulusal hükümetleri zayıflatmayı amaçlayan bir finans ağına dönüşmemesi gerektiğini vurguladı.

📌 "Avrupa'yı yöneten yozlaşmış lobiciler ve 'Soros ajanları' Avrupa Parlamentosu'ndan uzaklaştırılmalıdır."

Orban, ABD’nin Uluslararası Kalkınma Ajansı’nı kapatma hamlesini örnek göstererek, Brüksel’de de benzer bir tasfiye sürecine ihtiyaç olduğunu belirtti.

📌 "Brüksel’de, dostlarımızın Amerika’da yaptığı gibi bir tasfiyeye ihtiyacımız olacak."

Orban, Batı medeniyetinin 500 yıllık hâkimiyetinin sona erdiğini ve 21. yüzyılın Avrasya’nın yüzyılı olacağını daha önce de dile getirmişti. Bu açıklamalar, Avrupa’nın geleceğine dair Orban’ın sert çıkışları olarak değerlendiriliyor.