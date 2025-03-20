MSB'den PKK'ya çağrı: Bir an önce kongre toplayıp silah bırakın!

Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütünün kendini feshetmesi sürecini yakından takip ediyor.

📌 "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin; başta terör olmak üzere ülkemizin birlik ve bütünlüğüne yönelen her türlü tehdide karşı mücadelesi kararlılıkla devam etmektedir."

Öcalan’ın çağrılarının ardından PKK’nın kongre toplayarak karar alması beklenirken, örgüt henüz bir takvim açıklamış değil. MSB kaynakları, sürecin hızlandırılması gerektiğini ve örgütün koşulsuz silah bırakıp teslim olmasının tek çözüm olduğunu belirtti.

MSB kaynakları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki telefon görüşmesinde ele alınan F-35 programına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kaynaklar, ABD’nin Türkiye’ye uyguladığı CAATSA yaptırımlarının kaldırılması gerektiğini, bu şartın sağlanması halinde Türkiye’nin F-35 tedarik sürecine dönmeyi değerlendireceğini belirtti.

Milli Savunma Bakanlığı, haftalık basın bilgilendirme toplantısında, Suriye ve Irak’ın kuzeyinde yürütülen operasyonların bilançosunu paylaştı.

📌 "Son bir haftada 21, yılbaşından bu yana ise toplam 523 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Geçtiğimiz hafta içerisinde 3 PKK’lı terörist daha güvenlik güçlerine teslim olmuştur."