Erdoğan’dan Azerbaycan dönüşü açıklamalar: "Ben hala Esed’den umutluyum"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki günlük seyahatinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Ben hala Esed'den umutluyum. Bir araya gelip Suriye-Türkiye ilişkilerini inşallah yoluna koyalım diye hala umudum var" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Riyad ve Bakü’ye yaptığı iki günlük seyahatin ardından uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Erdoğan, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’la ilgili açıklama yaptı. Erdoğan "Türkiye-Suriye arasındaki terör yapılanmalarını yok etmek için Esed’le görüşmek istediğini söyledi. Erdoğan “Ben hala Esed’den umutluyum” dedi.
Azerbaycan dönüşü gazetecilerin uçaktaki sorularını yanıtlayan Erdoğan “İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Zirvesinde aile fotoğrafında Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile yer almanız dünden bu yana özellikle ülkemizde en çok konuşulan konu haline gelmiş durumda. Zirve marjında Suriye tarafıyla herhangi bir temasınız oldu mu? Suriye ile normalleşme sürecinde son durum nedir?” sorusu üzerine şunları söyledi:
- Beşar Esed’ın konuşmasını dinleme imkanım olmadı. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile görüşme için çıktım. Ben hala Esed’den umutluyum. Bir araya gelip Suriye-Türkiye ilişkilerini inşallah yoluna koyalım diye hala umudum var. Çünkü bizim Suriye-Türkiye arasındaki terör yapılanmalarını yok etmemiz lazım. Suriye’de adil ve kalıcı barışın zemini vardır. Bunu sağlamak için atılacak adımlar da bellidir. Biz Suriye tarafına normalleşme konusunda elimizi uzattık. Bu normalleşmenin Suriye topraklarında barışa ve huzura kapı aralayacağını düşünüyoruz. Suriye’nin toprak bütünlüğünü tehdit eden biz değiliz. Suriye’nin toprak bütünlüğünü terör örgütü PKK/PYD/YPG başta olmak üzere teröristler tehdit ediyor. Suriye’nin toprak bütünlüğünü çoğu ülkelere dağılmış Suriyeliler de tehdit etmiyor. Esed bunun farkına varıp ülkesinde yeni bir iklimi başlatacak adım atmalı ve ülkesine sahip çıkmalıdır. Yanı başlarındaki İsrail tehdidi bir masal değil. Çevredeki ateşin istikrarsız topraklarda hızla yayılacağı unutulmamalıdır.