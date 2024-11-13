Erdoğan’dan Azerbaycan dönüşü açıklamalar: "Ben hala Esed’den umutluyum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Riyad ve Bakü’ye yaptığı iki günlük seyahatin ardından uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’la ilgili açıklama yaptı. Erdoğan "Türkiye-Suriye arasındaki terör yapılanmalarını yok etmek için Esed’le görüşmek istediğini söyledi. Erdoğan “Ben hala Esed’den umutluyum” dedi.

Azerbaycan dönüşü gazetecilerin uçaktaki sorularını yanıtlayan Erdoğan “İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Zirvesinde aile fotoğrafında Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile yer almanız dünden bu yana özellikle ülkemizde en çok konuşulan konu haline gelmiş durumda. Zirve marjında Suriye tarafıyla herhangi bir temasınız oldu mu? Suriye ile normalleşme sürecinde son durum nedir?” sorusu üzerine şunları söyledi: