Galatasaray'a Ismail Jakobs'tan kötü haber! Sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu

Galatasaray'da, Samsunspor ile oynanan mücadelede sakatlanan Ismail Jakobs'un sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi. Yapılan açıklamada, Jakobs'un aşil tendonu kas bileşkesinde ve soleus kasında zorlanma ve kanama tespit edildiği duyuruldu.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Galatasaray'a Ismail Jakobs'tan kötü haber! Sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Samsunspor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleden 3-2 galip ayrılan sarı-kırmızılılar, milli araya en yakın takipçisinin 5 puan önünde lider olarak girdi.

Galatasaray'da ligin 9. haftasında oynanan Antalyaspor mücadelesinde sakatlanan Ismail Jakobs da yaklaşık 3 haftalık tedavisinin ardından Samsunspor maçında ilk 11'de başlayarak sahalara geri döndü.

Karşılaşmanın devre arasında oyundan alınan Ismail Jakobs'un yaşadığı sakatlık nedeniyle maça devam edemediği açıklanmştı.

JAKOBS'UN SAĞLIK DURUMU BELLİ OLDU

Samsunspor ile oynanan maçta sakatlanan ve mücadeleye devam edemeyen Ismail Jakobs'un sağlık durumuyla ilgili Galatasaray'dan önemli bir açıklama geldi.

Galatasaray, sol bek oyuncusu Jakobs'un aşil tendonu kas bileşkesinde ve soleus kasında zorlanma ve kanama tespit edildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig’in 12. haftasındaki Samsunspor karşılaşmasının ilk yarısında ağrı hisseden Ismail Jakobs’un sponsor hastanemiz Medicana'da yapılan MR tetkiklerinde British kas yaralanması sınıflamasına göre 3. derece, Stoller sınıflamasına göre 2. derece sağ aşil tendonu kas bileşkesinde ve soleus kasında zorlanma ve kanama tespit edilmiş olup futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır." denildi.

3 haftalık sakatlık sürecinin ardından Samsunspor maçıyla sahalara dönen ancak yeniden sakatlanan Ismail Jakobs'un yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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