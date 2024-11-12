Milli Takım'da bir sakatlık daha! Yıldız futbolcu aday kadrodan çıkarıldı

UEFA Uluslar B Ligi'nde Galler ve Karadağ ile karşı karşıya gelecek A Milli Takım'da Ferdi Kadıoğlu, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı. Aday kadroya, Eren Dinkci ve Yasin Özcan dahil edildi. Çağlar Söyüncü de sakatlığı sebebiyle aday kadrodan çıkarılmıştı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Milli Takım'da bir sakatlık daha! Yıldız futbolcu aday kadrodan çıkarıldı
Yayınlanma:

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Galler ve Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Türkiye, 16 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de Kayseri'de Galler'i ağırlayacak. Ay-yıldızlılar, 19 Kasım Salı günü ise saat 22.45'te deplasmanda Karadağ'a konuk olacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), maçlar için İstanbul'da toplanan ay-yıldızlıların aday kadrosunda değişikliğe gidildiğini açıklamıştı. Fenerbahçe'nin Net Global Sivasspor ile oynadığı karşılaşmada aldığı darbe sonrasında yapılan tetkiklerde sol diz iç yan bağında gerilme ve ödem tespit edilen Çağlar Söyüncü'nün aday kadrodan çıkarıldığı ifade edilmişti.

FERDİ KADIOĞLU DA KADRODAN ÇIKARILDI

A Milli Futbol Takımı'nda Ferdi Kadıoğlu da sakatlığı sebebiyle aday kadrodan çıkarıldı.

Freiburg'da forma giyen Eren Dinkci ve Ümit Milli Takım'ın aday kadrosunda bulunan Yasin Özcan ise A Milli Takım'ın aday kadrosuna dahil edildi.

Konuyla ilgili TFF'den yapılan açıklamada, "Ferdi Kadıoğlu sol ayak başparmağı eklemindeki kapsül yırtığı sebebiyle aday kadrodan çıkarılırken, Almanya'nın Freiburg takımında forma giyen Eren Dinkci ile Ümit Milli Takımımızın aday kadrosunda bulunan defans oyuncusu Yasin Özcan, A Milli Takım aday kadrosuna dahil edildi." denildi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda fikstür açıklandı! İşte karşılaşmaların oynanacağı tarihlerZiraat Türkiye Kupası'nda fikstür açıklandı! İşte karşılaşmaların oynanacağı tarihlerSpor

Kaynak: Anadolu Ajansı

A Milli Takım UEFA Uluslar Ligi
Günün Manşetleri
Erdoğan ile Aliyev bir araya geldi
Hamas'tan kritik çağrı
Dışişleri Bakanlığından İsrail'in açıklamalarına sert tepki
"Bölücü terör örgütü PKK için son yaklaşmıştır"
Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer'i kabul etti
4 terörist etkisiz hale getirildi
Mehmet Ali Erbil'in ifadesi ortaya çıktı
Sakarya'da ambulansın karıştığı zincirleme kaza
İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Birliği Zirvesi'nin sonuç bildirisi açıklandı
Hizbullah’tan İsrail’in Hayfa kentine 90 roketli saldırı
Çok Okunanlar
Eski belediye başkanı gölette ölü bulundu Eski belediye başkanı gölette ölü bulundu
Şırnak Valiliği sıcak gelişmeyi duyurdu Şırnak Valiliği sıcak gelişmeyi duyurdu
Mehmet Ali Erbil'in ifadesi ortaya çıktı Mehmet Ali Erbil'in ifadesi ortaya çıktı
Yaban domuzları şehir merkezine indi Yaban domuzları şehir merkezine indi
Trump'ın bağımlılıkları şaşkınlık yarattı: Su gibi içiyor... Trump'ın bağımlılıkları şaşkınlık yarattı: Su gibi içiyor...