Milli Takım'da bir sakatlık daha! Yıldız futbolcu aday kadrodan çıkarıldı

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Galler ve Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Türkiye, 16 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de Kayseri'de Galler'i ağırlayacak. Ay-yıldızlılar, 19 Kasım Salı günü ise saat 22.45'te deplasmanda Karadağ'a konuk olacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), maçlar için İstanbul'da toplanan ay-yıldızlıların aday kadrosunda değişikliğe gidildiğini açıklamıştı. Fenerbahçe'nin Net Global Sivasspor ile oynadığı karşılaşmada aldığı darbe sonrasında yapılan tetkiklerde sol diz iç yan bağında gerilme ve ödem tespit edilen Çağlar Söyüncü'nün aday kadrodan çıkarıldığı ifade edilmişti.

FERDİ KADIOĞLU DA KADRODAN ÇIKARILDI

A Milli Futbol Takımı'nda Ferdi Kadıoğlu da sakatlığı sebebiyle aday kadrodan çıkarıldı.

Freiburg'da forma giyen Eren Dinkci ve Ümit Milli Takım'ın aday kadrosunda bulunan Yasin Özcan ise A Milli Takım'ın aday kadrosuna dahil edildi.

Konuyla ilgili TFF'den yapılan açıklamada, "Ferdi Kadıoğlu sol ayak başparmağı eklemindeki kapsül yırtığı sebebiyle aday kadrodan çıkarılırken, Almanya'nın Freiburg takımında forma giyen Eren Dinkci ile Ümit Milli Takımımızın aday kadrosunda bulunan defans oyuncusu Yasin Özcan, A Milli Takım aday kadrosuna dahil edildi." denildi.