Erdoğan'dan İsrail Casuslarına Mesaj



"Türkiye oyun kurucu" dedi, "eksen kaymamıştır" açıklaması yaptı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, MİT'in 97. Kuruluş Yıl Dönümü'nde bu mesajları verdi.





Mesajları dikkat çekti. Konuşmasının büyük bölümümü terörle mücadeleye ayırdı, cumhurbaşkanı Erdoğan.



Türkiye'de bir ilk olan Mossad operasyonuna değindi. Devamı gelecek mesajı verdi.



Akıllı telefon kullanımından kaynaklı güvenlik zaafına da dikkat çekti Erdoğan, millilik vurgusu yaptı.



Milli İstihbarat Akademisinin kurulduğunu söyleyen MİT Başkanı İbrahim Kalın da dikkat çeken mesajlar verdi.

- ABD ve çin raketi Asya merkezli ve küresel çatışmaya dönüşmesi sürpriz olmayacak. Ukrayna üzerinden devam eden Rusya batı hesaplaşması mukadder olan Çin batı hesaplaşmasını ortadan aldırmıyor erteliyor.