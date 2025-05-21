Eski Ukrayna Cumhurbaşkanı Yardımcısı Madrid'de öldürüldü

Saldırı, 21 Mayıs 2025 sabahı Madrid’in varlıklı banliyösü Pozuelo de Alarcón’da, Amerikan Okulu’nun önünde gerçekleşti. Portnov, olay yerinde hayatını kaybetti.

Saldırganların bir BMW araçla olay yerinden kaçtığı, yönlerini Casa de Campo bölgesine çevirdikleri belirtildi. İspanyol polisi, saldırganları yakalamak amacıyla helikopter ve drone destekli geniş çaplı bir operasyon başlattı.

2010-2014 yılları arasında Ukrayna’da önemli görevlerde bulunan Portnov, Euromaidan protestoları sırasında yürürlüğe giren ve “diktatörlük yasaları” olarak anılan düzenlemelerin başlıca mimarlarından biri olarak biliniyordu.

2014’te Yanukoviç’in devrilmesinin ardından ülkesinden ayrılan Portnov, bir süre Rusya ve Avusturya’da yaşadı. Hakkında yolsuzluk, insan hakları ihlalleri ve vatana ihanet gibi suçlamalar yöneltildi; ancak çoğundan beraat etti.