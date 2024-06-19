Fidan-Putin görüşmesinin ayrıntısı! Suriye ve Rusya'dan Türkiye'ye destek geldi

Türkiye'nin, terör örgütü PKK/PYD/YPG’nin Suriye’de düzenlemek istediği sözde seçime karşı tavrına Moskova ve Şam'dan destek geldi. Türkiye gazetesinin haberine göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Moskova ziyaretinde konuyu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e iletti.

Fidan'ın görüşmede Putin’e "Suriye’nin kuzeyinde oldu bitti bir teröristan devletine asla izin vermeyeceğiz" dediği ifade edildi. Putin'in de güdümlü bir devlete karşı olduklarını Fidan’a ilettiği belirtildi. PKK'nın seçim girişimine Şam'da karşı tavır gösteriyor. Gazeteye konuşan kaynaklar, Türkiye gibi Rusya ve Suriye’nin de bu sözde seçime karşı olduğunu ve Ankara-Şam hattında bir anlaşma sağlanabileceğini ifade etti.

Kaynaklar, "Ankara, Moskova ve Şam arasındaki bu ortak tavır yeni bir iş birliği ortamı oluşturabilir. Hatta Rusya’nın girişimleri ile Ankara ve Şam bir masa etrafında bir araya gelebilir. dedi.