Fidan-Putin görüşmesinin ayrıntısı! Suriye ve Rusya'dan Türkiye'ye destek geldi

PKK'nın Suriye'nin kuzeyinde yapmak istediği ancak Ankara'nın baskısıyla iki kez ertelemek zorunda kaldığı sözde seçime Şam ve Moskova'dan da itiraz geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a "Rusya'nın terör devletine karşı olduğunu belirttiği" ifade edildi.

Fidan-Putin görüşmesinin ayrıntısı! Suriye ve Rusya'dan Türkiye'ye destek geldi
Editör: Haber Merkezi

Türkiye'nin, terör örgütü PKK/PYD/YPG’nin Suriye’de düzenlemek istediği sözde seçime karşı tavrına Moskova ve Şam'dan destek geldi. Türkiye gazetesinin haberine göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Moskova ziyaretinde konuyu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e iletti.

Fidan'ın görüşmede Putin’e "Suriye’nin kuzeyinde oldu bitti bir teröristan devletine asla izin vermeyeceğiz" dediği ifade edildi. Putin'in de güdümlü bir devlete karşı olduklarını Fidan’a ilettiği belirtildi. PKK'nın seçim girişimine Şam'da karşı tavır gösteriyor. Gazeteye konuşan kaynaklar, Türkiye gibi Rusya ve Suriye’nin de bu sözde seçime karşı olduğunu ve Ankara-Şam hattında bir anlaşma sağlanabileceğini ifade etti.

Kaynaklar, "Ankara, Moskova ve Şam arasındaki bu ortak tavır yeni bir iş birliği ortamı oluşturabilir. Hatta Rusya’nın girişimleri ile Ankara ve Şam bir masa etrafında bir araya gelebilir. dedi.

Çad'da mühimmat deposu patladıÇad'da mühimmat deposu patladıDünya

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# hakan fidan # Putin # suriye # rusya # türkiye
Çok Okunanlar
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı!
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ermenistan Başbakanı Paşinyan arasında kritik görüşme!
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ermenistan Başbakanı Paşinyan arasında kritik görüşme!
Putin'in KDHC ziyareti ABD'yi rahatsız etti!
Putin'in KDHC ziyareti ABD'yi rahatsız etti!
Suriye ve Rusya'dan Türkiye'ye destek geldi
Suriye ve Rusya'dan Türkiye'ye destek geldi
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Eylem Tok ve Timur Cihantimur açıklaması
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Eylem Tok ve Timur Cihantimur açıklaması
Öne Çıkanlar Dünya Şaşkın! Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Putin'i özel bir törenle ağırladı | Gitti! Dünya Şaşkın! Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Putin'i özel bir törenle ağırladı | Gitti! Eski genelkurmay başkanı evinde ölü bulundu! Eski genelkurmay başkanı evinde ölü bulundu!