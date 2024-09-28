Fidan: Türkiye, Suriye'de siyasi sürecin canlanmasına destek verecek

Astana Platformu'nun Dışişleri Bakanları, Suriye krizinin çözümü amacıyla Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak için Amerika'da bulundukları sırada bir üçlü toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Astana Süreci'nin garantörleri olan İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov katıldı.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgilere göre, toplantıda İsrail'in Lübnan'a da yayılan saldırıları ve Türkiye-Suriye normalleşme süreci kapsamında Suriye'deki mevcut durum değerlendirildi.

Görüşmelerde, Suriye'de, İdlib dahil, sahada huzurun korunmasının önemi ve PKK/YPG terör örgütünün Batı Asya'daki mevcut durumu istismar etme çabalarının engellenmesi gerektiği üzerinde duruldu. Siyasi sürecin yeniden canlandırılmasına destek verildi.

Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye'nin Suriye'de siyasi sürecin yeniden canlandırılması konusundaki desteğini yineleyerek, terör tehdidi ve DEAŞ’ın Suriye'deki saldırılarındaki artışa dikkat çekti.

Bununla birlikte, New York'ta temaslarına devam eden Bakan Fidan, Filistin meselesini görüşmek üzere Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısında da konuşma yaptı. Fidan, "İsrail ve Netanyahu, kendilerine tanınan cezasızlıktan cesaret alıyor," ifadelerini kullanarak, "Uluslararası toplum gerçek bir baskı uygulamadıkça, İsrail bölgedeki soykırımlarına devam edecektir," dedi.

Toplantıda söz alan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da, “Bölge, bazıları tarafından çok istenen büyük bir savaşın eşiğinde. ABD'nin İsrail'e desteği kesmesi, bölgedeki çatışmaları hızlı ve istikrarlı bir şekilde sona erdirecektir,” şeklinde konuştu.