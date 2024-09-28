İsrail ordusu Nasrallah'ın öldürüldüğünü iddia etti

İsrail ordusu, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın Beyrut'ta gerçekleşen bir hava saldırısında öldüğünü ima etti.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
İsrail ordusu Nasrallah'ın öldürüldüğünü iddia etti
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Hizbullah ise bu iddialarla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. İsrail ordusu, "Nasrallah artık dünyayı terörize edemeyecek" diyerek Hizbullah liderinin öldüğünü belirtti.

İsrail Dışişleri Bakanlığı da ordu tarafından sağlanan bilgilere atıfta bulunarak, "İsrail Savunma Kuvvetleri, Hizbullah terör örgütünün lideri ve kurucularından Hasan Nasrallah'ın, Hizbullah Güney Cephesi Komutanı Ali Karki ve diğer komutanlarla birlikte dün etkisiz hale getirildiğini doğruladı. Nasrallah artık dünyayı terörize edemeyecek," şeklinde bir paylaşımda bulundu.

Detaylar geliyor...

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