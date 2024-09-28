Şanlıurfa'da büyük silah kaçakçılığı operasyonu: 20 gözaltı

Şanlıurfa'da gerçekleştirilen silah kaçakçılığı operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Şanlıurfa'da büyük silah kaçakçılığı operasyonu: 20 gözaltı
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Şanlıurfa Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, kent genelinde silah ve uyuşturucu ticaretini engellemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın koordinasyonunda Siverek ve Viranşehir ilçelerinde belirlenen 24 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Jandarma özel harekat ve istihbarat ekiplerinin de katıldığı operasyonda, silah kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 20 kişi gözaltına alındı. Dedektör köpekler yardımıyla yapılan aramalarda, 9 uzun namlulu silah, 18 tabanca, 9 av tüfeği, bir keskin nişancı dürbünü, 1.396 mermi ve 20 şarjör ele geçirildi.

Ayrıca, operasyon sırasında farklı suçlardan aranan 7 kişi de yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

şanlıurfa silah kaçakçılığı
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