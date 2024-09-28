Ticaret Bakanlığı’ndan fahiş emlak fiyatlarına ceza yağmuru

Ticaret Bakanlığı, "konut kredisi faiz oranlarının düşeceği" yönündeki haberler sonrasında emlak piyasasında inceleme başlattı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Ticaret Bakanlığı’ndan fahiş emlak fiyatlarına ceza yağmuru
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Bakanlık, ilanlarda aşırı fiyat artışına giden emlak şirketlerine toplamda 11 milyon 700 bin lira para cezası kesti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından "konut kredisi faizlerinde düşüş olacağı" haberlerinin ardından geçen hafta bir emlak işletmesine yönelik denetim yapıldığı belirtildi.

Denetim sonucunda, ilgili emlak şirketine 100 bin lira idari para cezası kesildiği bildirilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Eylül ayı içinde ilan fiyatlarında fahiş artış yapan 117 emlak işletmesi daha tespit edilmiş olup, her birine 100 bin lira ceza olmak üzere toplamda 11 milyon 700 bin lira idari para cezası uygulanmaya başlanmıştır."

Açıklamada ayrıca, Bakanlık tarafından ilan platformlarındaki fiyat hareketlerinin yakından izleneceği vurgulandı. Konut kredisi faizlerindeki olası düşüşleri fırsata çevirmeye çalışan emlak işletmelerine karşı gerekli idari cezaların kararlılıkla uygulanmaya devam edileceği ifade edildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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Ticaret Bakanlığı’ndan fahiş emlak fiyatlarına ceza yağmuru
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