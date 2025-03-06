Fransa, Rusya’ya karşı nükleer caydırıcılık konusunda müttefikleriyle görüşecek

ABD'nin vazgeçtiği savaşı, Fransa sürdürmek istiyor. ABD ile Avrupa arasında ilişkiler giderek gerilirken, Fransa savaş kışkırtıcılığını yapmaya devam ediyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya'nın Fransa ve Avrupa için bir tehdit haline geldiğini savundu. Rusya'ya karşı gelecek hafta Paris'te tüm Avrupa ülkelerinin ordu komutanlarının katılacağı bir toplantı düzenleyeceklerini açıkladı.

"Avrupa'nın geleceği, Avrupa'da belirlenmelidir" diyen Macron, kıtayı korumak için Fransa'nın nükleer caydırıcılığını kullanma konusunu tartışmaya açacaklarını söyledi. Macron, "ABD'nin yanımızda kalacağına inanmak istiyorum ancak bizim de her duruma hazırlıklı olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanının açıklamalarına Rusya'dan tepki gecikmedi. Rus yetkililer, Macron'un açıklamalarını, Batı’yı yeni bir dünya savaşına sürükleyebilecek tehlikeli bir söylem olarak nitelendirdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Macron, Rusya’yı tehdit olarak görüyorsa Moskova’ya yeni elçi göndermesinin amacı ne?" diye sordu.

Öte yandan ABD Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya tüm askeri yardımların 4 Mart Salı günü saat 02.00'den itibaren askıya alındığını duyurdu. Pentagon Sözcüsü, kararın yolda olan silahlar için de geçerli olduğunu açıkladı.

İngiliz The Economist dergisi, ABD'nin Ukrayna için havadan erken uyarı ve kontrol sistemlerini de kapattığını, ayrıca HIMARS füze sistemlerine hedef gösterme desteğini kestiğini yazdı.

İngiliz ve Amerikan basınında, Kiev’e istihbarat desteğinin de kesildiği haberleri yer aldı. Ancak Pentagon Sözcüsü, haberleri doğrulamadı.