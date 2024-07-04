Gözler Astana'da: ŞİÖ Zirvesi başladı

Kazakistan'ın dönem başkanlığında "ŞİÖ+" formatında gerçekleştirilen zirve, Astana'daki Bağımsızlık Sarayı'nda, ŞİÖ üyesi ülke devlet başkanları konseyi toplantısıyla başladı.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantı öncesi liderler, Belarus'un ŞİÖ'ye tam üye seçilmesine yönelik kararı imzaladı. Böylece, Belarus, ŞİÖ'nün 10’uncu üyesi oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yer aldığı "Çok Taraflı Diyaloğun Güçlendirilmesi: Sürdürülebilir Barış ve Kalkınma İçin Çabalamak" başlığıyla yapılacak "ŞİÖ+" zirvesi de öğleden sonra yapılacak.

ERDOĞAN BAĞIMSIZLIK SARAYI‘NA GİRİŞ YAPTI

Şanghay İşbirliği Örgütü Gözlemci Ülkeleri Devlet Başkanları, konuklar ve uluslararası kuruluş başkanları, 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Bağımsızlık Sarayı‘na giriş yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 11.18'de Astana’da Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Bağımsızlık Sarayı‘na geldi. Erdoğan'a resmi karşılama yapıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KRİTİK TEMASLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Kazakistan'ın başkenti Astana'da çok sayıda diplomatik görüşmeler yaptı.

Erdoğan önce Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü. Ardından Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile görüştü.

Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şerif ile de üçlü toplantı yaptı.