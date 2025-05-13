Gözler İstanbul’da: Liderler aynı masaya mı oturuyor?

Rusya ve Ukrayna arasındaki olası ateşkes görüşmeleri perşembe günü İstanbul’da gerçekleştirilecek. Zirve öncesi Kiev, Moskova ve Washington’dan peş peşe açıklamalar geldi. ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Kellogg, Putin’in İstanbul’a gelmesi halinde Trump’ın da katılacağını belirtti. Trump ise ABD Dışişleri Bakanı Rubio’nun görüşmelere katılacağını duyurdu.

Rusya-Ukrayna savaşında ateşkes umudunu artıran gelişmeler yaşanıyor. Tarafların temsilcilerinin bir araya gelmesi planlanan görüşmenin, perşembe günü İstanbul’da yapılması bekleniyor.

Kremlin, İstanbul’daki görüşmelere katılacak heyetin kimlerden oluşacağına ilişkin kararın kısa sürede netleşeceğini ve bunun kamuoyuna bildirileceğini açıkladı.

Kiev’den yapılan açıklamada ise Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin perşembe günü Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geleceği belirtildi. Eğer Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin İstanbul’a gelirse, Zelenski'nin de görüşmelere katılmak üzere İstanbul’a geçeceği bildirildi.

Görüşmelere ilişkin dikkat çeken bir açıklama da ABD’den geldi. ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg, Fox Business kanalında yaptığı değerlendirmede, “Putin’in İstanbul’a gelmesini umuyoruz. Eğer o da gelirse, Başkan Trump da orada olacak. Bu, oldukça verimli bir görüşme olabilir” ifadelerini kullandı.

Kellogg, savaşın sona erdirilmesine yönelik bir taslağın hazır olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Görüşülmesi gereken başlıkları belirledik. Bunlar üzerinde müzakere edilmesi gerekiyor. Zelenski İstanbul’da olacak. Eğer Putin de katılırsa, düşündüğümüzden çok daha hızlı bir şekilde bir anlaşmaya varabiliriz. Öncelikli hedefimiz elbette ki ateşkes. Ateşkes olmadan barış müzakereleri mümkün değil.”

Kellogg, ABD’nin İstanbul’daki görüşmelere katılmaya hazır olduğunu da vurguladı.

Açıklamaların ardından ABD Başkanı Trump da bir değerlendirme yaptı. Trump, İstanbul’daki ateşkes görüşmelerinin “muhtemelen çok olumlu sonuçlar vereceğini” belirtti. Trump, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun görüşmelere katılacağını duyurdu.