Perinçek: Lozan’ı hedef alan, Türkiye’yi hedef alır

Koçyiğit, katıldığı Tele1 yayınında Lozan Antlaşması’nın Kürtlerin haklarını yok saydığını savundu ve “Lozan’da yaşananlar tarihsel bir gerçektir. Gerçek bir yüzleşmeye ihtiyacımız var. 1924 Anayasası’nın tekçi yapısı da bugün yaşadığımız sorunların temelidir” ifadelerini kullandı.

Koçyiğit’in açıklamaları üzerine Doğu Perinçek, Lozan Antlaşması’nı Türk milletinin bağımsızlık iradesiyle kazandığını vurguladı. “Lozan’la hesaplaşmak, Türk milletinin süngüsüyle, bağımsızlık aşkıyla hesaplaşmaktır. Bu hesaplaşmanın altından İngiltere, Fransa ve Amerika kalkamadı. Siz mi kalkacaksınız?” dedi.

Perinçek, Lozan görüşmelerinin emperyalist devletler ile Türkiye arasında gerçekleştiğini hatırlatarak şöyle konuştu:

“Lozan’da masanın bir tarafında Türkiye vardı; diğer tarafında İngiltere, Fransa, Amerika ve onların kullandığı Yunanistan. Türkiye’nin yanında sadece Sovyetler Birliği yer aldı. Şimdi siz o masada Türkiye’nin değil, emperyalistlerin bile yanında değil, ayaklarının altındasınız.”

Perinçek, Lozan Antlaşması’nın Mehmetçiğin süngüsüyle kazanıldığını belirterek, bu tarihi anlaşmaya karşı çıkanların sonuçlarına katlanması gerektiğini söyledi:

“Lozan’a karşı çıkmak, Mehmetçiğin döktüğü kana karşı çıkmaktır. Bu mesele öyle basit bir tartışma değil. Lozan’a karşıyım diyorsan, o süngünün karşısındasın demektir. Ve o süngünün sana getireceği sonuçlara da hazır olacaksın.”