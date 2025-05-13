Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, 15 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la bir araya geleceğini duyurdu. Öte yandan Putin, Ukrayna ile ateşkes müzakereleri için İstanbul’u adres gösterdi.

Putin’in işaretiyle İstanbul, ikinci kez Rusya-Ukrayna müzakerelerine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Aynı gün Türkiye'de olacak olan Zelenski, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek.

Zelenski, Putin’in açıklamasının ardından, İstanbul’da görüşmeye hazır olduğunu ifade etti. Ancak Moskova cephesinden bu çıkışa karşılık gelmedi. Rus yetkililer, Zelenski'nin yaklaşımını ciddiyetsiz buldu.

Rus uzman Mira Terada, gelişmeleri Ulusal Kanal’a değerlendirdi. Terada, "Zelenski’nin yaptığı daha çok bir medya hamlesi. Gerçek bir diplomatik hazırlıktan ziyade, gangster filmi repliği gibi bir çıkış yapıyor" ifadelerini kullandı.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, İstanbul’daki müzakerelere katılacak Rus heyetinin isimlerinin Putin’in uygun gördüğü zamanda açıklanacağını belirtti. Ancak Moskova merkezli Adalet İçin Mücadele Vakfı Başkanı Mira Terada, muhtemel isimleri şöyle sıraladı:

Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov

Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov

Devlet Başkanlığı Yardımcısı Vladimir Medinski

Terada, bu isimlerin hem diplomatik hem siyasi tecrübesiyle zorlu müzakereleri yürütebilecek nitelikte olduğunu ifade etti.

Putin’in neden İstanbul’u seçtiği sorusuna da yanıt veren Terada, 2022'de tarafların yine İstanbul’da bir araya geldiğini hatırlattı. “Türkiye, bölgesel krizlerde çok taraflı ve ikili müzakerelerde arabuluculuk konusunda deneyimli. Hem Rusya hem Ukrayna ile sağlam bağları var” dedi.

Sürdürülebilir barışın yalnızca Batılı güçlerin ve Kiev yönetiminin çatışmacı politikalardan vazgeçmesiyle mümkün olabileceğini vurgulayan Terada, şunları söyledi:

“Herhangi bir barış anlaşması, Rusya'nın meşru güvenlik çıkarlarını dikkate almalı. Ukrayna, tarafsız statüye geçmeli, Rusça konuşan halkların hakları korunmalı ve Batı’nın jeopolitik oyunlarının aracı olmaktan çıkmalı.”