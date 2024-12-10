Güler ve Healey’den Suriye gündemli telefon görüşmesi
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Birleşik Krallık Savunma Bakanı John Healey ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
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Görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Suriye'deki son gelişmelerin yanı sıra ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konularında kapsamlı bir fikir alışverişinde bulunulduğu ifade edildi.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, iki ülke arasındaki stratejik iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik ortak görüşlerin dile getirildiği ve bölgedeki güvenlik sorunlarına ilişkin çözüm önerilerinin masaya yatırıldığı bildirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı