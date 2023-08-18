Hakan Fidan Fransız mevkidaşıyla görüştü! Kritik konular masaya yatırıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransız mevkidaşı Catherine Colonna ile bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede tahıl koridorunun yanı sıra KKTC'deki Pile köylülerinin ekonomik kalkınmasını sağlayacak Pile-Yiğitler Yolu projesi de gündemdeydi.

Hakan Fidan Fransız mevkidaşıyla görüştü! Kritik konular masaya yatırıldı
Son Güncelleme:

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Fransız mevkidaşı Catherine Colonna ile telefonda görüştü.

İki mevkidaş, Karadeniz Tahıl Girişimi üzerine mevcut durumu değerlendirdi.

PİLE-YİĞİTLER YOLU PROJESİ GÖRÜŞÜLDÜ

Fransa Dışişleri Bakanı Colonna'nın talebi üzerine yapılan görüşmede, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Pile-Yiğitler Yolu projesi de ele alındı.

Bakan Fidan, BM kontrolünde olan Yeşil Hat üzerindeki Pile köyüne ulaşımın kolay bir şekilde yapılması ve ekonomik kalkınmanın sağlanması için projenin yapıldığını aktardı.

Bu projeyle, Pile halkının İngiliz Egemen Üs Bölgesi'ne muhtaç olmadan geçiş yapabilmesi ve arazilere ulaşabilmesinin amaçlandığı bildirilmişti.

# hakan fidan # fransa # Catherine Colonna
Çok Okunanlar
Resmi Gazete'de bugün!
Resmi Gazete'de bugün!
Kırmızı etten 10 kat daha fazla protein içeriyor!
Kırmızı etten 10 kat daha fazla protein içeriyor!
Ağaca çarpan araçtaki korkunç gerçek!
Ağaca çarpan araçtaki korkunç gerçek!
British Museum'da hırsızlık skandalı!
British Museum'da hırsızlık skandalı!
Duvardaki küf ve tüm lekeleri yok etme tekniği! Boyamanıza bile gerek kalmıyor
Duvardaki küf ve tüm lekeleri yok etme tekniği! Boyamanıza bile gerek kalmıyor
Öne Çıkanlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Suikast Girişiminin Şok Detayları! | Ulusal Kanal Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Suikast Girişiminin Şok Detayları! | Ulusal Kanal Diyarbakır annelerinden biri daha evladına kavuştu! Diyarbakır annelerinden biri daha evladına kavuştu!