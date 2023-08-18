Hakan Fidan Fransız mevkidaşıyla görüştü! Kritik konular masaya yatırıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Fransız mevkidaşı Catherine Colonna ile telefonda görüştü.

İki mevkidaş, Karadeniz Tahıl Girişimi üzerine mevcut durumu değerlendirdi.

PİLE-YİĞİTLER YOLU PROJESİ GÖRÜŞÜLDÜ

Fransa Dışişleri Bakanı Colonna'nın talebi üzerine yapılan görüşmede, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Pile-Yiğitler Yolu projesi de ele alındı.

Bakan Fidan, BM kontrolünde olan Yeşil Hat üzerindeki Pile köyüne ulaşımın kolay bir şekilde yapılması ve ekonomik kalkınmanın sağlanması için projenin yapıldığını aktardı.

Bu projeyle, Pile halkının İngiliz Egemen Üs Bölgesi'ne muhtaç olmadan geçiş yapabilmesi ve arazilere ulaşabilmesinin amaçlandığı bildirilmişti.