Hakan Fidan Mısır'a Gitti! Resmi Temaslarda Bulunacak

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı Mısır'a davet etmişti. Fidan, davet sonrası bugün Mısır'a gitti. Kahire'te giden Fidan burada resmi temaslarda bulunacak.

Hakan Fidan Mısır'a Gitti! Resmi Temaslarda Bulunacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'nin daveti üzerine resmi ziyaret kapsamında Mısır'ın başkenti Kahire'ye ulaştı. Fidan'ı, Kahire Havalimanı'nda Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Mohamed Zazou ve Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen karşıladı.

Hakan Fidan Mısır'da Resmi Temaslarda Bulunacak

Fidan, Şukri'nin davetine icabetle bugün ve yarın Mısır'da resmi temaslarda bulunacak. Bakanlık, ziyarete ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, görüşmelerde ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca güncel bölgesel gelişmeler ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulacağını kaydetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# hakan fidan # Samih Şukri
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