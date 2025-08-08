Hakan Fidan yarın Mısır'da: Gündem Gazze ve iki devletli çözüm

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan’ın Kahire’de gerçekleştireceği temaslarda, Türkiye ile Mısır arasındaki ikili ilişkiler, çok boyutlu işbirliğinin geliştirilmesine yönelik adımlar ve bölgesel gelişmeler ele alınacak.

Görüşmelerde, özellikle İsrail ile Hamas arasında süren ateşkes müzakerelerindeki son durum değerlendirilecek. Türkiye, Mısır, Katar ve ABD’nin arabuluculuğunda yürütülen süreçte Gazze’deki insanlık dramının sona erdirilmesi ve bölgeye insani yardımların kesintisiz ulaştırılması için atılacak ortak adımlar masada olacak.

Ankara, görüşmelerde İsrail’in iki devletli çözüm sürecini hedef alan eylemleri ile Gazze’yi ilhaka yönelik son hamlelerinin, bölgesel barış ve istikrar açısından en büyük tehdit olduğuna dikkat çekecek.

Öte yandan Fidan ve mevkidaşı Bedr Abdulati, 28-30 Temmuz tarihlerinde New York'ta düzenlenen Filistin konulu uluslararası konferansın çıktıları üzerine de fikir alışverişinde bulunacak. Libya, Sudan, Somali ve Sahel bölgesindeki krizler de gündeme taşınacak.

Bakan Fidan, Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile son olarak 20-21 Haziran’da İstanbul’da düzenlenen İİT Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısında görüşmüştü. Fidan, 23 Mart’ta da Kahire’ye giderek Gazze Temas Grubu toplantısına katılmıştı. Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati ise 4 Şubat’ta Ankara’ya resmi ziyarette bulunmuştu.