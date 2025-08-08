Bakan Memişoğlu Rize’de konuştu: “Dünyada birçok insan Türkiye’ye sağlık hizmeti almak için geliyor”

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği memleketi Rize’de açıklamalarda bulundu. Vali İhsan Selim Baydaş’ı makamında ziyaret eden Memişoğlu, ardından gazetecilere yaptığı değerlendirmede Türkiye’nin sağlık sistemine ilişkin, “Dünyada birçok insanın Türkiye’ye gelip sağlık hizmeti aldığı bir sisteme sahibiz. Bunu üretim anlamında da koruyuculuk anlamında da daha geliştirmeye çalışıyoruz.” dedi.

Sağlıklı Türkiye Yüzyılı vizyonu kapsamında şehirleri ziyaret ettiklerini belirten Memişoğlu, 53’üncü toplantının Rize’de yapılacağını söyledi. Rize’de bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

“271 BİN HASTANE YATAĞININ 184 BİNİ NİTELİKLİ”

Türkiye’de sağlık hizmetlerinde son 20 yılda büyük bir dönüşüm yaşandığını vurgulayan Memişoğlu, “Altyapı olarak 2002 senesinde 164 bin yatakla hizmet veren Türkiye’de sadece 18 bin yatak tek kişilik, çift kişilik, diğerleri hepsi koğuş sistemiydi ama bugün Türkiye’de Allah’a hamdolsun 271 bin hastane yatağının 184 bini tek kişilik, çift kişilik nitelikli yatak ve dünyanın en iyi sağlık altyapısına sahip ülkelerinden bir tanesiyiz.” diye konuştu.

“RİZE SAĞLIKTA BÖLGESEL ÜS OLACAK”

Rize’de süren sağlık yatırımlarına ilişkin bilgi veren Bakan, “Cumhurbaşkanımızın, ‘Hayalim’ dediği kendi memleketine de bu hayalini ulaştırdığı Rize Şehir Hastanemizi 2026 sonu itibarıyla milletimizin hizmetine sunacağız.” ifadelerini kullandı.

Rize Şehir Hastanesi’nin yalnızca kente değil, çevre illere ve hatta yakın ülkelere hizmet vereceğini söyleyen Memişoğlu, “Rize sağlıkta örnek şehir haline gelecek. Rize’yi bölgenin sağlık üssü haline getireceğiz. Sadece Şehir Hastanesiyle değil, bugün inşaatının yaklaşık yüzde 30’unu bitirdiğimiz, 2026’da hizmete vereceğimiz Çayeli Devlet Hastanesi, artık son aşamasına gelen Güneysu Tenzile Erdoğan Devlet Hastanesi 2025’in sonunda hizmete girecek. Aynı zamanda, şu anda da kullandığımız Eğitim Araştırma Hastanemizi de Rize’nin hem acil hem kadın doğum hem de acil girişimlerle ilgili üssü haline getireceğiz. Fındıklı’da sürecini başlattığımız hastanemizle, Çamlıhemşin ve İkizdere’de de yapacağımız küçük hastanelerle ve Ardeşen’de de yeni sağlık tesisini inşa ederek Rize’mizi sağlık anlamında çok daha iyi yerlere getireceğiz.” dedi.

Rize’de üç yeni Sağlıklı Hayat Merkezi’nin daha hizmete gireceğini belirten Memişoğlu, kısa sürede koruyucu hekimlikte de önemli bir mesafe kat edileceğini kaydetti.

“RİZE’YE HERKES SAĞLIK HİZMETİ ALMAK İÇİN GELECEK”

Tıp Fakültesi eğitim binasının da Rize Şehir Hastanesi dolgu alanında yapılacağını açıklayan Bakan, “Bizim hedefimiz açıkçası Rize’de en iyi sağlık hizmetlerini verebilir hale getirmek. Rize’nin başka yere gitmesini değil, Rize’ye herkesin sağlık hizmeti almak için gelmesini amaçladık. Bunu başarmak için de gece gündüz çalışacağız.” şeklinde konuştu.

SİGARAYLA MÜCADELEDE SEFERBERLİK

Halk sağlığının korunmasının en az tedavi kadar önemli olduğunu vurgulayan Memişoğlu, “Bizim ismimiz Sağlık Bakanlığı, hastalık bakanlığı değil. Her ne kadar hastalandığımız zaman Türkiye altyapı anlamında, hizmet anlamında dünyanın en iyi sağlık hizmetini sunsa da toplum olarak sağlıklı kalmamız lazım. Bugün maalesef üç insanımızdan bir tanesi sigara kullanıyor, tütün kullanıyor ve maalesef yüzde 70’imiz normal kilomuzun üstünde hayat yaşıyoruz. Hareketleri kısıtlanmış, çabuk şehirleşen bir toplumun sağlıklı kalması için kendi sağlık kültürünü artırarak bedenini koruması gerekiyor.” dedi.

Sigarayla mücadelede yeni döneme girildiğini söyleyen Bakan, “Onun için biz sigarayla ilgili özel bir mücadeleye yeniden başlıyoruz ve poliklinik sayımızı yüzde 20 oranında arttırdık. 209 bin kişi sigara bırakma polikliniğine son 6 ayda başvurdu. 70 binin üzerinde sigara denetimi yapıldı. Online sigara bırakma poliklinikleri Türkiye genelinde yaygınlaştırıldı. 171 bağımlılık ve sigarayla ilgili danışma hattımızı özellikle aramanızı istiyoruz. Dediğimiz gibi ‘Bugün değil de ne zaman sigaraya bırakacağız?’ Sigara içen vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum, lütfen gelin beraber hayatınıza zarar veren, yaşantınızın kalitesini bozan, ileride hastalık riskinizi arttıracak olan kötü alışkanlıklarınızı, bizlerle beraber gelin bir bırakalım. Çocuklarımız için kendi sağlığımız için bu çok önemli.” ifadelerini kullandı.

“DOĞAL OLAN NORMAL DOĞUM”

Gebelik sürecine yönelik yeni yaklaşımlar hakkında bilgi veren Memişoğlu, “Doğal olan, normal doğum. Tıbbi gereklilik olmadığı zaman doğal şartlarda fizyolojik olarak hem anne hem bebek sağlığı için normal doğumu tercih etmemiz gerekir. Bununla ilgili özellikle ilk gebeliğini yaşayan annelerimize seslenmek istiyorum. Son 8 haftalarında biz her anne adayımıza bir ebe görevlendiriyoruz. Anne adayımız ilk anneliğini yaşarken son 2 ayında ebe arkadaşlarımızla bu süreci beraber yaşasınlar istiyoruz. Doğuma hazırlık, nasıl doğum yapılacağı, neler bekleneceği konusunda ebelerimiz anne adaylarımızın emrinde. Bunları özellikle ilk hamileliğini, ilk annelik sürecini yaşayan anne adaylarımıza söylüyorum.” dedi.

Mobil uygulamalarla gebelik sürecinin destekleneceğini belirten Bakan, anne adaylarının “anne yolculuğu” adlı uygulamadan gebelik boyunca ve sonrasında faydalanabileceğini söyledi. Ayrıca riskli gebeliklerin de özel yazılımlar ve uygulamalarla yakından takip edileceğini vurguladı.

Bakan Kemal Memişoğlu, Türkiye’nin sağlıkta geldiği noktayı, “Daha sağlıklı, daha güzel bir Türkiye için hep beraber daha çok çalışıyoruz, çalışacağız da” sözleriyle özetledi.