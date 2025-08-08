2 ilde daha denize giriş yasaklandı: Kırmızı bayraklar dalgalanıyor

Sakarya ve Düzce’de etkili olan olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle denize girişler geçici olarak yasaklandı. Sakarya’nın Karadeniz kıyısındaki Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde dalga boyu ve rip akıntıları nedeniyle can güvenliği riski oluştu.

2 ilde daha denize giriş yasaklandı: Kırmızı bayraklar dalgalanıyor
İlgili ilçelerde kaymakamlıklarca alınan karar doğrultusunda, vatandaşların denize girmesine izin verilmiyor. Bölgedeki sahil güvenlik ve Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, kırmızı bayraklarla tehlikeyi işaret ederek halkı denize girmemeleri konusunda uyarıyor.

Düzce’nin Karadeniz kıyısındaki Akçakoca ilçesinde de hava ve deniz koşullarının olumsuz seyretmesi nedeniyle tüm plaj ve sahillerde denize girişler yasaklandı. Kaymakamlık yetkilileri, can güvenliği için vatandaşların uyarılara kesinlikle uymaları gerektiğini bildirdi.

Cankurtaran ekipleri, sahillere çekilen kırmızı bayraklarla birlikte vatandaşların tehlikeli sulardan uzak durmaları konusunda sık sık anons yapıyor.

