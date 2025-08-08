Hayalet öğrenci skandalı büyüyor! 21 özel okulun ruhsatı iptal

Bakanlık, özellikle "hayalet öğrenci" kayıtları, devamsızlıkların takip edilmemesi, onaysız ders kitabı kullanımı ve eğitim ücretlerinde mevzuata aykırı uygulamalar gibi başlıklar üzerinde yoğunlaştı. Ayrıca, bazı kurumların ruhsatlarında yer alan isim dışında farklı isimlerle faaliyet yürüttüğü, izinsiz program kullandığı ve yabancı ülke ya da millet adlarını kurum tabelası ile reklamlarında kullandığı belirlendi.

Bu kapsamda Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nun ilgili maddeleri doğrultusunda işlem başlatılan okullardan, daha önce 12’sinin ruhsatı iptal edilmişti. Denetimlerin devamı niteliğindeki son incelemelerde 9 okul daha kapatıldı.

Böylece yalnızca son üç ayda, usulsüzlük nedeniyle ruhsatı iptal edilen özel okul sayısı 21’e yükseldi.