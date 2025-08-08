Gıda deposunda skandal: Etiketsiz ürünler, hijyen dışı koşullar!

Soğuk hava deposunda etiketsiz ve ambalajı yırtılmış ürünler, sıcaklık koşullarına uygun olmayan ortamlarda bekletilen iç yağlar ve hijyen dışı şartlarda muhafaza edilen gıdalar nedeniyle işletmeye 210 bin 622 TL idari para cezası kesildi.

Ergene Kaymakamlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı Tekirdağ İl Müdürlüğü ile Ergene İlçe Müdürlüğü ekipleri, Marmaracık Mahallesi’ndeki işletmeye baskın yaptı. Denetimlerde; tahta paletler üzerinde saklanan ürünler, çapraz bulaşma riski taşıyan alanlarda yapılan işleme faaliyetleri, kullanılmış et ekipmanları ve boş piliç kutuları gibi ciddi hijyen ihlalleri tek tek görüntülenerek tutanak altına alındı.

Ekipler, 5996 sayılı Kanun kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. İşletmeye, onaysız faaliyette bulunduğu gerekçesiyle 210 bin 622 TL idari para cezası uygulanırken, tüm ürünler muhafaza altına alındı.

Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri, halk sağlığını tehdit eden uygulamalara karşı sıfır toleransla denetimlerin süreceğini bildirdi.