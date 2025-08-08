İSKİ açıkladı: İstanbul barajlarında kritik düşüş, ne kadar su kaldı?

Kurak geçen bahar ve yaz aylarının etkisiyle su seviyeleri hızla düşüyor. Mart ayında yüzde 80’e yaklaşan genel doluluk oranı, yazın ortasında yüzde 50’nin altına inerek kritik eşiğe geldi. Son yağışlara rağmen düşüş devam ediyor.

DOLULUK ORANLARI YÜZDE ELLİNİN ALTINDA

İSKİ verilerine göre, İstanbul’a su sağlayan 10 barajdan 7’sinde doluluk oranı yüzde 50’nin altına düştü. Bu barajlar Ömerli, Alibeyköy, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Papuçdere olarak sıralandı.

Mart ayında doluluk oranı yüzde 65’e ulaşan Alibeyköy Barajı’nda bu oran, yüzde 33,08’e kadar düştü. Kış aylarında suyla kaplı olan birçok alanın kuruduğu baraj gölünde, birkaç ay öncesine kadar balıkların dolaştığı yerler şimdi çorak araziye dönüştü.

Barajlar arasında en yüksek doluluk oranı yüzde 67,42 ile Elmalı Barajı’nda ölçüldü. En düşük doluluk oranı ise yüzde 27,44 ile Istrancalar Barajı’nda kaydedildi.

Yetkililer, su tasarrufuna yönelik uyarılarını yineledi. Mevcut gidişatın devam etmesi halinde su kaynakları üzerindeki baskının daha da artacağı belirtiliyor.