Hakan Fidan’dan Irak’ta kritik görüşmeler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak’a gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında kritik görüşmelerine devam ediyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Hakan Fidan’dan Irak’ta kritik görüşmeler
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Bağdat’taki temasları sırasında Bakan Fidan, Irak Türkmen Cephesi Başkanı Hasan Turan, Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Araci ve Irak Savunma Bakanı Muhammed Said Rıza Al Abbasi ile ayrı ayrı bir araya geldi.

Görüşmelerde, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, güvenlik konuları ve bölgesel iş birliği ele alındı. Bakanlık tarafından görüşmelere ilişkin fotoğraflar da kamuoyuyla paylaşıldı.

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