Hakan Fidan’dan Irak’ta kritik görüşmeler

Bağdat’taki temasları sırasında Bakan Fidan, Irak Türkmen Cephesi Başkanı Hasan Turan, Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Araci ve Irak Savunma Bakanı Muhammed Said Rıza Al Abbasi ile ayrı ayrı bir araya geldi.

Görüşmelerde, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, güvenlik konuları ve bölgesel iş birliği ele alındı. Bakanlık tarafından görüşmelere ilişkin fotoğraflar da kamuoyuyla paylaşıldı.