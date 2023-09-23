Hakan Fidan'dan New York'ta Yoğun Diplomasi Trafiği

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın New York'taki temasları sürüyor. Fidan, New York'ta Astana Platformu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı. Fidan, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

Türk Evi'nde Türk Devletleri Teşkilatı Toplantısı Yapıldı

New York'taki Türkevi’nde Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı düzenlendi. Toplantıya Türkiye Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve gözlemci üye ülkelerden Macaristan ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dışişleri bakanları katıldı.

Hakan Fidan New York'da diplomatik temaslar yürüttü

Ayrıca Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile de bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin üst seviyeye çıkarılması için gelecek dönemde atılabilecek somut ve yapıcı adımlar konusunda görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi. Karadeniz Tahıl Girişimi, İsveç'in NATO üyeliği ve Karabağ'daki son gelişmeler görüşmede ele alınan konular arasında yer aldı.

Dışişleri Bakanı Fidan, 78. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib ile bir araya geldi.