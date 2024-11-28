Halep kıskacında HTŞ: Yeni bir harita mı çiziliyor?

HTŞ, Halep merkezine sadece 5 kilometre mesafede ilerledi. Resmi kaynaklara göre örgüt, 39 köy ve noktayı kapsayan 245 kilometrekarelik bir alanı ele geçirdi. Uzmanlar, bu saldırının stratejik hedefinin Halep’i diğer şehirlerle bağlayan M5 karayolunu kontrol altına almak olduğunu belirtiyor.

"HTŞ Köşeye Sıkıştı, Bu Çılgın Kalkışma Sonlarını Getirir"

Ulusal Kanal’a konuşan Şam Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Yuva, HTŞ’nin bu saldırıyı İsrail ve ABD’nin talimatları doğrultusunda gerçekleştirdiğini söyledi. Ancak Yuva’ya göre bu girişim, örgütün başarısızlığıyla sonuçlanacak.

Mehmet Yuva: “HTŞ, Halep-Hama-Şam hattını kontrol altına almayı hedefliyor. Ancak bu kalkışma, kendilerinin de sonunu hazırlayan bir süreç olacak.”

Türkiye’nin HTŞ’ye kalkışmadan önce uyarılarda bulunduğunu ifade eden Yuva, bu çatışmada Türkiye’nin taraf olmadığını ve gelişmeleri yakından izlediğini vurguladı.

"ABD’nin Planı: HTŞ ve PYD’yi Aynı Masada Birleştirmek"

Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Tevfik Kadan ise, operasyonun zamanlamasına dikkat çekerek şu uyarılarda bulundu:

Tevfik Kadan: “Rusya’nın Ukrayna’ya, İran’ın Lübnan’a yoğunlaşmasını fırsat bilen terör örgütleri, Suriye’deki boşluğu değerlendirerek geniş bir operasyon hazırlığına girişti. ABD, geçen yıl HTŞ ile PYD’yi aynı masaya oturtarak ‘ortak yönetim’ fikrini öne sürdü.”

"Türkiye, Suriye Ordusuna Destek Vermeli"

Kadan’a göre, Halep’in düşmesi ve Suriye ordusunun güçsüzleşmesi ABD ile İsrail’in bölgede genişlemesine ve PYD’nin devletleşmesine zemin hazırlar. Türkiye’nin bu operasyonu durdurmak için doğrudan pozisyon alması gerektiğini belirten Kadan, Suriye ordusuna askeri destek verilmesini önerdi.