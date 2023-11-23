Hulusi Akar İsveç Büyükelçisini Kabul Etti

Dışişleri Komisyonunda milletvekilleri bakanlık yetkililerinden yanıt bulamamışken Akar, İsveç'in NATO üyeliği konusunda Ankara'nın herhangi bir sorunu olmadığını savundu.

Türkiye'yi ve bölge ülkelerini tehdit eden NATO'nun genişleme stratejisine Ak Parti Hükümeti'nin desteği sürüyor.



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzası ile İsveç'in NATO üyeliğine kabul protokolü Meclis Dışişleri Komisyonu gündemine geçen hafta geldi. Ancak komisyonda milletvekillerinin soruları yanıtsız kaldı.



Vekiller “neden onaylayacağız?” sorusuna yanıt ararken Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ikna etmeye çalıştı. Hatta vatandaşların NATO tepkisi bile bazı Ak Partili vekiller tarafından komisyon tutanaklarına girdi. Toplantı ertelendi ancak ne zaman görüşüleceği merak konusu...



İşte bu tartışmalar sürerken Meclis'te önemli bir görüşme yapıldı. Meclis Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, İsveç Ankara Büyükelçisi Malena Mard’ı kabul etti.



Dışişleri Komisyonunda milletvekillerinin soruları yanıtsız kalırken, İsveç Türkiye düşmanlığına NATO'da tehditlerine devam ederken Akar'ın sözleri dikkat çekti.



Akar, tüm tehditlere rağmen Türkiye'nin İsveç'in üyeliği ile ilgili sorunu olmadığını söyledi.





