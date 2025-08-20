İçişleri Bakanlığı duyurdu: Suriye’ye pasaportla giriş çıkış serbest mi?

İçişleri Bakanlığı, Türk vatandaşları ile üçüncü ülke vatandaşlığı bulunan Suriyelilerin pasaportlarını kullanarak Suriye’ye giriş-çıkış yapabileceğini duyurdu.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Suriye’ye pasaportla giriş çıkış serbest mi?
Yayınlanma:

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
“8 Aralık sonrasında Suriye’nin özgürleşmesiyle başlayan normalleşme süreci doğrultusunda, Suriye kara hudut kapılarımızdan pasaportla geçiş işlemleri başlamıştır. Türk vatandaşları ile üçüncü ülke vatandaşlığını kazanmış Suriye vatandaşları, Barış Pınarı Harekât Bölgesi hariç olmak üzere, kara hudut kapılarımızdan pasaportla giriş çıkış yapabilecektir.”

Bu gelişmenin ardından Türk Hava Yolları da yeni bir adım attı. THY, 1 Ağustos 2025’ten itibaren İstanbul-Halep hattında uçuşlara yeniden başlayacağını açıkladı. Suriye’deki iç savaş nedeniyle uzun süredir durdurulan bu hattın tekrar devreye girmesi, hem bölge halkı hem de iş ve aile bağları bulunanlar için önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Fırtına ve dalga uyarısı: 3 ilde denize girmek yasaklandıFırtına ve dalga uyarısı: 3 ilde denize girmek yasaklandıYurt
suriye türkiye
Günün Manşetleri
Uludağ’daki otel yangını göz göre göre gelmiş!
“Hakem Heyeti’ne başvurmayacağız, inisiyatif hükümette”
Gökhan Böcek adliyeye sevk edildi
Tutuklu sosyal medya yöneticisinin gizli telefon notları yayınlandı
Bakan Güler’den Şırnak’ta tarihi mesaj
Gazze’de yardım dağıtımına saldırı
Bakan Tekin'den "Terörsüz Türkiye" açıklaması
“Azerbaycan gazı Suriye’nin karanlığını aydınlatacak”
Türkiye’nin vergi rekortmenleri açıklandı
Memur-Sen hükümetin zam teklifini reddetti
Çok Okunanlar
21 Ağustos’ta Türkiye genelinde sağanak yağış alarmı! 21 Ağustos’ta Türkiye genelinde sağanak yağış alarmı!
İşte bankaların kazandırdığı tutarlar! İşte bankaların kazandırdığı tutarlar!
Vatandaş dikkat! Önümüzdeki ay fiyatı artacak ürünler açıklandı Vatandaş dikkat! Önümüzdeki ay fiyatı artacak ürünler açıklandı
20 Ağustos hava durumu 20 Ağustos hava durumu
Altın fiyatları yükselişte mi? Altın fiyatları yükselişte mi?