İçişleri Bakanlığı duyurdu: Suriye’ye pasaportla giriş çıkış serbest mi?

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“8 Aralık sonrasında Suriye’nin özgürleşmesiyle başlayan normalleşme süreci doğrultusunda, Suriye kara hudut kapılarımızdan pasaportla geçiş işlemleri başlamıştır. Türk vatandaşları ile üçüncü ülke vatandaşlığını kazanmış Suriye vatandaşları, Barış Pınarı Harekât Bölgesi hariç olmak üzere, kara hudut kapılarımızdan pasaportla giriş çıkış yapabilecektir.”

Bu gelişmenin ardından Türk Hava Yolları da yeni bir adım attı. THY, 1 Ağustos 2025’ten itibaren İstanbul-Halep hattında uçuşlara yeniden başlayacağını açıkladı. Suriye’deki iç savaş nedeniyle uzun süredir durdurulan bu hattın tekrar devreye girmesi, hem bölge halkı hem de iş ve aile bağları bulunanlar için önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.