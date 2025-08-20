Fırtına ve dalga uyarısı: 3 ilde denize girmek yasaklandı

Olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle Kırklareli, Tekirdağ ve Giresun’da bugün plajlarda denize girmek yasaklandı. Vatandaşların can güvenliği için yasağa uyulması istendi.

Olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle Tekirdağ, Kırklareli ve Giresun’da bugün denize girmek yasaklandı.

KIRKLARELİ

Kırklareli’nin Vize ilçesinde tüm plajlarda denize girişler yasaklandı. Vize Kaymakamlığından yapılan açıklamada, 20 Ağustos Çarşamba günü olumsuz hava şartları nedeniyle vatandaşların denize girmemesi gerektiği duyuruldu. Denetimlerin Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılacağı belirtildi.

TEKİRDAĞ

Tekirdağ’ın Karadeniz kıyısındaki Saray ilçesinde de denize girmek yasaklandı. Tekirdağ Valiliği, 20 Ağustos Çarşamba günü ilçedeki tüm plajlarda denize girmenin yasaklandığını açıkladı. Vatandaşlardan yasağa uymaları istendi.

GİRESUN

Giresun’da ise valilik tarafından alınan kararla bugün il genelinde denize girmek yasaklandı. Açıklamada, kararın vatandaşların can güvenliği için önem taşıdığı vurgulandı.

