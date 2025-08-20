Fırtına ve dalga uyarısı: 3 ilde denize girmek yasaklandı
Olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle Kırklareli, Tekirdağ ve Giresun’da bugün plajlarda denize girmek yasaklandı. Vatandaşların can güvenliği için yasağa uyulması istendi.
KIRKLARELİ
Kırklareli’nin Vize ilçesinde tüm plajlarda denize girişler yasaklandı. Vize Kaymakamlığından yapılan açıklamada, 20 Ağustos Çarşamba günü olumsuz hava şartları nedeniyle vatandaşların denize girmemesi gerektiği duyuruldu. Denetimlerin Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılacağı belirtildi.
TEKİRDAĞ
Tekirdağ’ın Karadeniz kıyısındaki Saray ilçesinde de denize girmek yasaklandı. Tekirdağ Valiliği, 20 Ağustos Çarşamba günü ilçedeki tüm plajlarda denize girmenin yasaklandığını açıkladı. Vatandaşlardan yasağa uymaları istendi.
GİRESUN
Giresun’da ise valilik tarafından alınan kararla bugün il genelinde denize girmek yasaklandı. Açıklamada, kararın vatandaşların can güvenliği için önem taşıdığı vurgulandı.