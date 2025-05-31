İngiltere Parlamentosunda tarihi çağrı: KKTC tanınmalı

Richard Balfe, İngiltere’nin Avrupa Birliği üyesi olduğu dönemde Avrupa Parlamentosu milletvekilliği yapmış bir isim. Kıbrıslı Türk şair Osman Türkay anısına İngiltere Parlamentosu’nda düzenlenen etkinlikte konuşan Balfe, Kuzey Kıbrıs’a karşı yıllardır uygulanan izolasyon politikasının adil olmadığını vurguladı.

Balfe, Kuzey Kıbrıs’ın kültürel ve ekonomik alanlarda kasıtlı olarak susturulduğunu belirtti. İngiltere’nin AB’den ayrılmış olmasına rağmen, KKTC konusunda hâlâ Yunanistan’ı bahane ederek harekete geçmemesini sert sözlerle eleştirdi.

“Avrupa Birliği’nden ayrılalı yıllar oldu, ancak Kuzey Kıbrıs’ı tanımak için hala hiçbir adım atılmadı. Yunanistan bahaneleri artık kimseyi kandıramaz” diyen Balfe, Türkiye ve KKTC’nin yalnız olmadığını vurguladı.