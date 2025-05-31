NATO Tatbikatında dikkat çeken detay: ABD birlikleri Türkiye sınırında harekât provası yaptı

ABD'nin Tennessee Eyaleti'nden gelen birlikler ile Yunan askeri unsurlarının yer aldığı tatbikat, Karasu Nehri çevresinde düzenlendi. Tatbikat kapsamında nehir geçişi, kent içi çatışma, hava saldırısı ve çeşitli harp senaryoları uygulandı. Gerçek mühimmatın kullanıldığı faaliyetlerde, kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer ve patlayıcı tehditlere karşı da tatbikatlar yapıldı.

Senaryo gereği ABD birlikleri, açık araziden ilerleyerek şehir içindeki hedefleri ele geçirme operasyonu gerçekleştirdi. Tatbikat öncesinde askerler hava indirme eğitimi aldı.

ABD Ordusu tarafından yapılan açıklamada, tatbikatın amacı NATO müttefiklerinin birlikte çalışabilirliğini artırmak, ABD’nin stratejik hedeflerine katkı sunmak ve bölgesel savunma planlarını test etmek olarak ifade edildi.

Tatbikat, ABD’nin bölgeye yaptığı askeri yığınakla birlikte değerlendirildiğinde, Türkiye sınırına yakın bölgelerde icra edilen bu tür manevralar dikkat çekici bulundu.