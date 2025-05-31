Hastalık Türkiye’de ilk kez tespit edildi: Aşısı yok, risk büyük

Vali Yardımcısı Furkan Berber başkanlığında toplanan İl Kurban Hizmetleri Komisyonu, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde hayvan sağlığına ilişkin kritik kararlar aldı. Toplantıda, kurbanlık kesimlerinin dini kurallara, sağlık şartlarına ve çevre temizliğine uygun şekilde yürütülmesi için kapsamlı önlemler karara bağlandı.

SAT-1 tipi ilk kez Türkiye’de: Aşısı yok, yayılma riski yüksek

Derecik ilçesindeki bir hayvancılık işletmesinden 30 Nisan 2025’te alınan numunede, şap hastalığının SAT-1 serotipi tespit edildi. Laboratuvar sonuçları 11 Mayıs’ta açıklandı. Uzmanlar, bu serotipin Türkiye’de ilk kez görüldüğünü ve etkili bir aşısının henüz bulunmadığını belirtti.

Karantina ve kordon uygulamaları başladı

Vali Ali Çelik başkanlığında toplanan Hakkari Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu, 2025/1 sayılı kararla il içi ve il dışı tüm hayvan hareketlerini yasakladı. İl genelinde biyogüvenlik tedbirleri üst düzeye çıkarıldı. Kordon, karantina ve dezenfeksiyon işlemleri titizlikle uygulanmaya başlandı. Hastalığın tespit edildiği işletmeler karantina altına alındı.

Kurban ibadeti tehlikeye girebilir

Yetkililer, SAT-1 serotipinin sadece Hakkari’yi değil, ülke genelindeki hayvancılığı ve Kurban Bayramı ibadetlerini tehdit ettiğini belirtti. Hastalığın yayılması durumunda telafisi güç ekonomik ve sosyal sonuçlar doğabileceği vurgulandı.

Aşılama başladı ama yeterli değil

Hakkari genelinde 10 ilden gelen 156 veteriner hekimin katkısıyla büyükbaş ve küçükbaş hayvanların %92’si aşılandı. Ancak bu oranın yeterli koruma sağlaması için aşılamadan sonra en az 21 gün geçmesi gerektiği belirtildi.

Mihrak noktalarında risk sürüyor

Özellikle Derecik ve Şemdinli ilçelerinde hastalığın görüldüğü alanlarda bulaş riski devam ediyor. Ekipler, hastalığın yayılmasını önlemek için yoğun mesai yürütüyor.