Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Konuşmasına geçmiş zirvede verilen sözleri hatırlatarak başlayan Erdoğan, “İki yıl önce yine burada bir araya gelip ahdimizi yenilemiştik. O buluşmada gençlerimize olan güvenimizi dile getirmiştik. Bu güveni boşa çıkarmadığınız için her birinize teşekkür ediyorum. Bu ülkeye sahip çıktığınız için sizlere şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

“Barışın ve refahın hâkim olduğu bir Türkiye’yi gençlerle inşa edeceğiz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin bugüne kadar yaşadığı zorluklara ve elde edilen başarılara da değinerek, “Nice badireleri birlikte aştık, tarihi seçim başarılarını birlikte yaşadık. Hak ve özgürlükler konusunda sessiz devrimler gerçekleştirdik. Türkiye Yüzyılı hedeflerine gençlerle birlikte ilerleyecek, huzurun ve refahın hâkim olduğu bir ülkeyi birlikte inşa edeceğiz” dedi.

“Bizi ayrıştırmak isteyenlere inat, terörsüz Türkiye’yi gençlerle kuracağız”

Erdoğan, konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı da verdi: “Bizi ayrıştırmak isteyenlere inat, terörsüz bir Türkiye’yi inşallah siz gençlerle birlikte kuracağız. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı olarak, millet ve memleket sevdalısı tüm gençlerimizle gurur duyuyorum.”

“Zalime karşı dimdik durmayı ecdadımızdan öğrendik”

İstanbul’un fethinin 572. yıl dönümünü hatırlatan Erdoğan, “Zalime karşı dik durmayı, inancın önünde hiçbir engelin duramayacağını ecdadımızdan öğrendik. Eser ve projelerimizle bu kahraman geçmişe layık olmaya çalışıyoruz” dedi.

“CHP zihniyeti tarihimizle bağlarımızı koparmak istedi”

CHP’ye de eleştiriler yönelten Erdoğan, “Sadece vesayetle değil, ideolojik at gözlükleriyle ve kültürel hegemonyayla da mücadele ettik. CHP zihniyeti, milletin tarihini 100 yılla sınırlamaya çalıştı. Ruhu kökünden koparılmış bir toplum inşa etmek istediler ve ne yazık ki bunda kısmen başarılı da oldular” dedi.

“Köklerinden beslenemeyen toplumlar ayakta kalamaz”

Erdoğan, Türkiye’nin geleceğinin tarihine ve değerlerine sahip çıkan nesillerle şekilleneceğini belirtti: “Köklerinden beslenemeyen ağaç yaşayamaz. Aynı şekilde tarihinden, kültüründen kopmuş toplumlar da ayakta kalamaz. Modern dünyada güçlü kalmanın yolu köklerimize sıkı sıkıya sarılmaktan geçiyor. Kim ne derse desin, biz doğru bildiğimiz yolda yürümeye devam edeceğiz.”