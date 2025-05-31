Konyaaltı Belediyesi’nde bayram öncesi işçi kıyımı: 57 kişi kod 26 ile çıkarıldı

Kod 26 gerekçesiyle iş akitleri feshedilen işçiler, bu maddenin “ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık” gibi ağır ithamlar içerdiğini, oysa yıllardır belediyeye sadakatle hizmet verdiklerini dile getiriyor. İşçilerden biri, “Burada 3-4 aylık çalışan yok; 5, 10, hatta 15 yıldır bu kurumda çalışanlar var. E-devlette belgeli, resmi çalışanlarız. Kimsenin usulsüzlüğe bulaştığı yok” sözleriyle yaşadıkları mağduriyeti anlattı.

Belediye yönetiminin bazı işçilere alternatif olarak sunduğu “tesislerde garsonluk” önerisi ise tepkiyle karşılandı. İşçiler, bu teklifin mesleki yeterlilikleri ve yıllardır edindikleri deneyimlerle örtüşmediğini vurguladı. Bir işçi, “Ben fizyoterapistim, arkadaşım yazılımcı. İçimizde mühendis, öğretmen, antrenör var. Bu bir iş teklifi değil, lütuf da değil” dedi.

Kod 26’nın iş bulma süreçlerini de olumsuz etkilediğini belirten bir başka işçi, “Bu kodla başka kurumlara başvuramıyoruz, işsizlik maaşı da alamayacağız. Tek başıma çocuk büyüten bir anneyim ve dayanacak gücüm kalmadı” ifadeleriyle çaresizliğini dile getirdi.

Bayram öncesi temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak duruma gelen işçiler, çocuklarına bayramlık alamadıklarını, kurban kesemeyeceklerini, memleketlerine gidemeyeceklerini söylüyor. “Süt izninde olan, yeni doğum yapan, engelli arkadaşlarımız var. Gerçekten zor durumdayız” sözleriyle tabloyu özetliyorlar.

CHP’li belediyeye yıllarını verdiklerini hatırlatan işçiler, genel merkezin konuya sessiz kalmamasını istiyor. “Biz partimizin çocuklarıyız. Sokak sokak CHP için çalıştık. Genel başkan yardımcımız ve genel başkanımız konuyu biliyor ve mağdur edilmeyeceğimizi söylediler. Direniş çadırımız burada durmaya devam edecek” dediler.